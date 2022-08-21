因美國國會議長裴洛西訪台，大陸對台實施農產品報復性禁止進口，除先公布的葡萄柚、檸檬、柳橙以外，又再新增文旦、椪柑、茂谷柑等柑橘水果，現值文旦產季，農民很震驚，立委傅崐萁八月初緊急行文給農委會要求農委會陳吉仲要負起全責！收購農民生產卻又滯銷的大果及小果（標準）！解決農民血本無歸的問題！

傅崐萁說，花蓮文旦產量占全台四分之一，如今文旦禁銷大陸，果農的衝擊極大，八月初即緊急行文農委會，要求政府全數收購，不應限量收購，更非農委會之前在記者會說的，協助多元促銷柚子，也在超商上架，並開發國際市場的「官話」。

立委傅崐萁八月五日緊急發文農委會，要求政府具體提出協助農民的方案。(傅崐萁辦公室提供)

立委傅崐萁八月十七日二度緊急發文農委會，要求政府具體提出協助農民的方案。(傅崐萁辦公室提供)

傅崐萁指出，花蓮地區瑞穗鶴岡文旦遠近馳名，栽種面積約八百公頃，每公頃產量約廿公噸，預計可產出約一點六萬公噸，占全台產量四分之一強。

根據統計，去年全台文旦出口至大陸4,821公噸，花蓮瑞穗文旦出口大陸數量約2,500公噸，佔比超過一半。其他柑橘，如椪柑、茂谷柑、檸檬、葡萄柚等品項，受影響約三千多公噸，合計近八千公噸。

立委傅崐萁八月五日緊急發文農委會，要求政府具體提出協助農民的方案，但農委會彷彿鬼打牆般，回復依舊老調重彈一如過往各項農產品產銷失衡那套拓展外銷？國內行銷？多元加工？

問題是，政府這些措施在還有大陸市場時就在做了，如今少了大陸市場雪上加霜，加上文旦柚受限於華人市場，外國人不過中秋，少吃文旦柚，多吃葡萄柚，開拓東南亞、日本、歐美等外銷市場實屬不易。

政府莫衷一是 ，柚農無所適從，傅崐萁8月17日再度緊急要求農委會儘速著手提出實性、具體性之措施包括:包銷、認購、補貼、補助及收購等方案，才能真正幫助柚農，減少農民損失。