大陸昨（21）日新增1824例本土感染（包含無症狀感染者1464例），病例數較前一日有所降低。海南、西藏與新疆仍是疫情最嚴重地區，新疆昌吉自昨日起實施靜態管理。

據大陸衛健委消息，大陸昨日新增427例確診病例，其中本土病例360例，包括海南232例，西藏55例，其餘確診個案分布於陝西、重慶、廣東、福建、四川、新疆、內蒙古等多個省市及自治區。

同日還新增1558例無症狀感染，其中1464例為本土無症狀感染個案，包括海南535例，西藏494例，新疆189例，陝西73例，青海64例，其他案例位於河南、廣東、重慶等地。

截至昨日，大陸現有確診病例8583例，其中重症病例39例；累計報告確診23萬9851例，5226人死亡。

港澳地區疫情方面，香港通報確診病例已累計37萬3053例、死亡9605例，澳門累計確診793例、死亡6例。

新疆疫情持續。新疆衛健委黨組成員胡志春表示，近3日報告陽性感染個案分別為225例、188例和201例，雖然每日報告感染者數量仍處高位，但數量較前期高點有較大幅度下降，其中，少部分地州市近日仍有社會面病例的報告，疫情防控形勢依然嚴峻複雜。

自昨日下午3時起，新疆昌吉市實行臨時性靜態管理措施，暫定7天，全體市民要按時參加核酸檢測。除了核酸檢測、醫療救護、行政執法等人員，所有居民非必要一律不外出；除承擔防疫任務外，各級機關、事業單位工作人員實行居家辦公；重點生產企業保持正常生產，實施封閉管理。