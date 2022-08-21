大陸多地近期出現高溫炎熱天氣，多地氣溫超過40度，造成旱災、缺電等問題。大陸中央氣象台連續10日發布高溫紅色預警，預計四川東部至浙江的長江流域等地部分地區，最高氣溫可達40度以上。

香港《星島日報》報導，大陸中央氣象台預計今（21）日，甘肅南部、陝西南部、河南、安徽、江蘇南部、上海、湖南、江西、浙江、福建、四川中東部、重慶、廣東北部、廣西北部等地，有35至39度的高溫天氣，其中，陝西南部、四川東部、重慶、湖北、安徽東南部、江西西北部、浙江中南部等地部分地區最高氣溫可達40度以上。

長江流域受西太平洋副熱帶高壓影響，7月以來持續高溫少雨，降雨量較往年同期少4成5，流域內主要河流湖泊水位顯著偏低，未來幾天，長江流域旱情仍將持續。

大範圍的高溫乾旱正籠罩長江流域。多處水位創有記錄以來最低；洞庭湖、鄱陽湖提前「入枯」時間破紀錄；重慶66條河流斷流。

全大陸整體維持南旱北澇態勢。水電大省四川出現電力電量雙缺的嚴峻局面，達州日前對居民發布限電預告，成都部分辦公大樓中央空調暫停開放。