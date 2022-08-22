築間幸福鍋物提供14種經典湯底，31種肉品主食，還有飲料及冰淇淋。（築間餐飲集團提供／林瑞益高雄傳真）

疫情暫歇，築間餐飲集團董事長林楷傑表示，高雄地區上半年在岡山樂購廣場進駐「築間幸福鍋物」等3品牌開幕後，年底前集團預計還會再展店30家門店。同時，該集團秉持員工是公司最大的資產，持續強力招募餐飲專才，儲備幹部4萬3000元起。

築間餐飲集團第二季在北部新北市、基隆、宜蘭地區大舉展店，截至今年7月底已展28家門店，而繼上半年於岡山樂購廣場拓點3大品牌「築間幸福鍋物」、「燒肉Smile」、「有之和牛鍋物放題」開出亮成績後，第3季持續瞄準高雄市，將一連展4家店，包含苓雅區、鼓山區、小港區、新興區等。

這波高雄展店中首家於19日苓雅區大順三路開張，一、二樓共席設58個座位，每個樓層都有提供無限自助蔬食吧可取用，空間舒適。

該集團表示，過去兩年來因為受到疫情關係，生意確實大受影響，今年上半年與去年同期相比，生意少了50％，近期生意有回溫的趨勢，期待疫情趕快過去。