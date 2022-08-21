吃火鍋也能做公益！據統計，台灣身心障礙者人數約120萬人，其中有65歲以上人口已超過45％，伊甸「身心障礙者服務計畫」不只幫助身心障礙朋友生活自理以及職業重建，也幫助雙老家庭照顧者減緩壓力。即起至9月30日，到築間指定分店吃「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，集團就提撥1％支持伊甸基金會。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，集團除了著重食材溯源之外，近幾年更積極贊助國內各項運動賽事包含2020年撞球明星邀請賽、2020~2022年職業籃球賽事、中華民國心臟病兒童基金會等，為了築間餐飲集團與伊甸基金會攜手共同策畫「吃火鍋做公益」活動，力挺身障朋友，9月30日前，只要到築間幸福鍋物指定分店點，點購公益活動套餐「美國極上熟成雪花牛肉鍋」，集團就提撥1％支持伊甸基金會「身心障礙者服務計畫」。

目前築間餐飲集團旗下品牌全台共122家分店，2022年上半年共開出28家分店，下半年預計再展30家店以上。隨著旗下品牌事業體成長同時更要提供顧客更多元的用餐體驗，築間幸福鍋物，除了加上蔬食自助吧之外，又升級3.0版本的火烤兩吃。更特別的是，在基隆的潮境公園店主打270度無邊際海景外還可以追日出、看夜景成為全台最美的海景火鍋餐廳。特別是這兩年除了餐飲業遇到史上最艱困的考驗外，弱勢族群同樣受影響，品牌希望民眾吃火鍋也能輕鬆做公益，當身障朋友最大的依靠。