許多父母利用暑假帶著孩子一起當志工，讓孩子培養愛物惜物的觀念。（新北市社會局提供）

新北市志願推廣中心與社團法人舊鞋救命國際基督關懷教會合作，辦理「舊鞋志工救一命」活動，有30個家庭的父母，利用暑假期間，帶著孩子一起到林口伯利恆倉庫擔任志工，在2個多小時的時間內，整理出1300公斤的二手鞋和衣物，準備送到非洲給當地的學童。

舊鞋救命發起人楊右任表示，在非洲撒哈拉沙漠以南，有數十萬名學童無鞋可穿，但每天上學的路途卻平均長達1個小時，使得學童面臨「沙蚤」的侵襲，甚至還可能危害生命，因此號召志工與當地非營利組織合作，透過實際的行動，捐贈鞋子、衣物給當地的孩子。

參加活動的家庭志工在教會志工的說明下，了解整理和分類的要領，再仔細檢查收到的衣物、鞋子、包包等物資是否堪用，希望當地的學童在收到之後，都能感受到來自台灣的祝福及溫暖。

一對帶著2名孩子參加活動的鄭姓父母表示，透過整理舊鞋，讓孩子體認公益以及愛物惜物的觀念，也讓孩子的暑假過得更有意義。2名孩子知道這些鞋子或許可以拯救一個非洲學童，也認真的整理了近百雙，更開心自己能有救援別人的能力。

新北市社會局長張錦麗表示，希望透過一日志工心體驗的活動，讓市民朋友瞭解當志工其實不難，尤其在暑假期間，鼓勵家庭志工一起參加做公益，不僅讓孩子的暑假過得更充實，也可以培養孩子關心別人、愛物惜物的善念。

社會局社區發展與婦女福利科長林寶珠說，有意參加志工行列者，都可與新北市志願推廣中心聯絡。