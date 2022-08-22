中央流行疫情指揮中心今（22日）宣布，考量已近9月開學，國人及境外生返臺入境需求增加，經綜合評估國內外疫情、邊境管制執行情形及國內防疫與醫療量能，即日起調整入境總量，從每周4萬人次調升為5萬人次。

我國自6月15日起放寬入境檢疫天數「3+4」，但每周入境人數僅限2.5萬人次；7月8日放寬為每周4萬人，時隔45天再度放寬，即日起每周上限調升至5萬人次。

指揮中心指揮官王必勝說明，由於暑假即將結束，從國外回來的需求最近增加很多，另外還有境外學生要回來復課，本周4萬人已經滿了，下周訂票量也都超過，這是需求面。

疫情評估方面，王必勝表示，周邊國家疫情雖然還沒解除，但部分國家已經開始趨緩，入境旅客陽性率持平，沒有太大變化，而國內疫情目前為止和預測的很相近；在考量需求殷切、增加的情況下，評估風險還可控，因此決定即日起調升每周入境總量人數。

指揮中心進一步說明，依先前所進行之疫情預測，周邊國家疫情略有升溫後，國內疫情在北部地區亦有增加，不過目前相關疫情發展趨勢皆在預估範圍之中，有鑑於暑假將近尾聲，旅外國人及境外生返臺及來臺需求有略增趨勢，將持續盤整機場及防疫旅館量能，在疫情可控制的範圍下，適時調整邊境管制措施。

王必勝說明，指揮中心已評估機場及防疫旅館量能，目前都足以支應。指揮中心呼籲，邊境檢疫措施為防範COVID-19疫情的重要關鍵，返臺民眾務必遵守入境時及入境後「3天居家檢疫+4天自主防疫」期間之各項檢疫防疫措施，共同維護國內社區安全。