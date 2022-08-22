中央流行疫情指揮中心今公布16669例本土確診病例，境外移入242例以及23例死亡，中重症個案則新增57例，其中包含3例兒童MIS-C、1例兒童死亡案件，目前累計兒童重症個案已達184，死亡人數來到28例。

指揮中心表示，今新增的死亡個案包含一名一歲女童，未曾接種疫苗，無慢性病史，8月12日開始出現感冒症狀，8月14日開始呼吸急促，8月15日高燒到39度，當天即在家昏迷被家人發現緊急送醫，到院時已無呼吸心跳，經法醫相驗為新冠肺炎併呼吸衰竭。

兒童中重症部分今天一口氣增加三例MIS-C，首名為一歲男童，於6月9日確診，8月6日起出現高燒、紅眼、皮疹、腹瀉等症狀，8月10日至急診檢查出結膜炎、喉嚨紅腫、頸部淋巴結腫大，懷疑是MIS-C住院，經治療後病況好轉，已在8月15日出院。

第二名個案為八歲女童，有先天心臟病史，7月22日確診，曾接種過一劑疫苗，8月14日起出現發燒、頸部腫痛、腹痛、喉嚨痛、嘔吐等症狀，8月17日至急診，診斷出急性淋巴腺炎，住院後仍持續發燒、血壓偏低，懷疑是MIS-C後住進加護病房，目前病況已改善，昨天已轉至一般病房。

第三名個案為九歲男童，無慢性病史，沒接種疫苗，6月2日確診後，於8月16日起出現發燒、嘔吐、疲倦等症狀，8月17日至急診，檢查出喉嚨紅腫、結膜炎、皮疹等疑似MIS-C症狀，住進加護病房後目前仍在治療。

指揮中心統計，今年目前已累積184例兒童重症，其中MIS-C累積112例，腦炎27例，肺炎22例，哮吼10例。

本土BA.5疫情方面，指揮中心表示，上周新增34例本土BA.5，無增加BA.4病例，其中北部增加26例，中部2例，南部新增6例。根據初步疫調結果發現有一對感染BA.5的夫妻為接機導致，其他個案皆為散發個案。

指揮中心表示，今日新增之16,669例本土病例，為7,728例男性、8,937例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲，個案分布為新北市(3,470例)、桃園市(2,087例)、臺北市(1,984例)、臺中市(1,832例)、高雄市(1,300例)、臺南市(1,082例)、彰化縣(687例)、新竹縣(529例)、苗栗縣(505例)、新竹市(467例)、屏東縣(424例)、雲林縣(355例)、宜蘭縣(318例)、基隆市(292例)、南投縣(276例)、花蓮縣(273例)、嘉義縣(272例)、嘉義市(177例)、臺東縣(168例)、澎湖縣(86例)、金門縣(83例)、連江縣(2例)。

指揮中心指出，今日新增23例本土病例死亡個案，為13例男性、10例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、20例具慢性病史、15例未接種3劑COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月19日至8月19日，死亡日期介於5月19日至8月19日。

指揮中心說明，今日新增242例境外移入個案中，為127例男性、115例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自越南(18例)，泰國(8例)，美國(4例)，韓國(3例)，德國及菲律賓(各2例)，西班牙、關島、奧地利、新加坡、印度及印尼 (各1例)移入，另199例感染國家調查中。入境日期介於今年7月22日至8月21日。