開學日將至，為防範新冠肺炎變種病毒BA.5的威脅，桃園市環保局針對全市高中職以下學校共769所，展開為期9天的大消毒，動員500人次、使用濃度1000ppm的漂白水清消校園環境，保護孩子上課的安全。

環保局局長呂理德表示，高中職以下學校即將在30日開學，為此從17日起至26日展開9天的校園大消毒，消毒範圍涵蓋高中職以下學校且包含幼兒園共計769所，派遣防疫消毒大隊人員入校消毒公共環境。

呂理德說，自2020年新冠肺炎疫情爆發以來，防疫消毒大隊為防護校園的環境安全，馬不停蹄的到校園公共空間環境，包括運動場、穿堂、洗手台、廁所及遊具設施等消毒，以濃度1000ppm漂白水加強環境消毒工作，疫情以來已執行5次開學前校園環境大消毒，防疫消毒大隊共動員2080人次，消毒2920校次，再三確保環境安全無虞，師生安心回歸校園，迎接新學期的開始。

呂理德提及，受新冠肺炎疫情影響，學校如有學生確診，需要依循防疫規範以停課防堵傳播鏈，防疫居隔復課前，防疫消毒大隊為能讓師生安心上課，在學校停課期間責無旁貸地肩負起1040校次的環境大清消，層層清消防護確保校園環境安全。

環保局提醒，新冠肺炎疫情變化與時俱進，師生需隨時注意身體健康狀況，保持良好的衛生習慣，落實配戴口罩、消毒清潔及勤洗手，不僅保護自己也保護他人，防疫消毒大隊也會全力以赴配合市府防疫政策做好環境消毒工作，捍衛全市環境安全。

桃園疫情校園開學消毒