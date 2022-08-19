新竹市54位校長19日參與中小學校長會議，以「校長數位學習與領導」為中心討論，代理市長陳章賢出席頒獎，更勉勵學校持續打造優質環境。另外，市府也已經通過修正計畫，鐘點特教助理員服務超過3201小時者調薪10％，目前已有52人達標。

為孩子打造安全而美好的學習歷程，19日竹市中小學校長會議中，期許達成5大目標，包括教材更生動、書包更輕便、教學更多元、學習更有效和城鄉更均衡。

陳章賢指出，竹市14歲以下的孩童占了總人口數16.5％，為給孩子更好環境，市府今年編列87億元預算推動「新校園運動」，新設2校、整建25校36棟，更投入超過3.6億元，推動22處通學步道，共34校受惠。

教育處指出，新竹市今年通過修正「新竹市補助各校園兼任鐘點特殊教育助理員實施計畫」，自111學年度起，凡於新竹市服務超過3201小時之助理員，每小時薪資可比基本工資多1.1倍，等於調薪10％，而竹市共189名鐘點特教助理員，已有52人達標。

因應2030雙語國家政策，市府今天也針對竹市中小學頒發「揚帆」、「啟航」、「掌舵」及「領航」學校共22校獲獎。另，第62屆中小學全國科展，新竹市薦送6件參賽作品，光武國中拿到數學科第3名，其他學校另有3件佳作、1件團隊合作獎及1件鄉土教材獎。

教育處表示，藉由會議互相觀摩、經驗分享與對談，盼激盪出新的想法和創意，共同提昇各校辦學績效，新的學期即將展開，期許各校都能運用在地資源發展各自特色，營造更寬廣的教育場域，讓竹市學子在「知識遊樂地」中快樂學習成長。