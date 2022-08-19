國民黨新竹市長參選人林耕仁表示，他是清潔工出身，看到周遭環境不整潔，就會感到渾身不對勁，一定要親自動手整理好，看到環境乾淨了心情才會好。他也秉持這份精神處理公共事務，他認為兩者都是要從小地方做起，把藏污納垢的每一處都整理好，環境自然就會乾淨，並以此來守護新竹市民的生活品質。

林耕仁今日（19）在臉書發文表示，清潔工出身的他，只要看到周遭環境不整潔，就會感到渾身不對勁，一定要親自動手整理好，看到環境乾淨了，心情就會好，也會特別有成就感。

林耕仁指出，他昨日上午和副議長余邦彥等同志來到東區光明里，與環保志工一同打掃公園及周遭環境，隨後也徒步進行家戶懇託拜票。他認為，清潔工作與公共事務一樣，都是要從小地方做起，把藏污納垢的每一處都整理好，環境自然就會乾淨；把市民關心的每一個沉痾解決，城市就會向前邁進。

對此，林耕仁強調，市民的小事就是政府的大事，他上任後永遠會秉持這個精神，做「最照顧市民的市長」。林也特別感謝所有默默在背後付出、最熱心奉獻的環保志工，維護市容、守護市民生活品質，正因為有他們，這座城市才能生生不息、持續進步。