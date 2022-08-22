下周就要開學了，為了讓小朋友在暑假最後期間收心，新北市新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館特別舉辦「狗醫生陪你上學趣」開學限定寵物伴讀活動，讓小朋友跟最萌的「狗同學」一起做閱讀收心操，為重返校園做準備。

為了避免孩子在漫長的暑假過後出現「放假症候群」，新北市「寵物友善圖書館」新莊裕民分館，分別於8月28日（日）與 9月3日（六)）推出2場次開學限定的「狗醫生陪你上學趣」寵物伴讀活動，以別出心裁的方式幫助即將重返校園的小朋友收心。寵物伴讀活動於明（23）日起免費開放報名。

這次的活動包括「汪汪故事屋—狗狗書包裡有什麼？」、「汪汪收心操」以及「汪汪當朋友」，將由身上背著放有索書號書包的狗狗為小朋友介紹好書，陪孩子們閱讀，同時邀小朋友一起活動身體，做簡單的開學收心操，另外還可以透過與狗醫生的互動，學習認識新朋友，另外還「開學收心書展」。

新北市立圖書館館長王錦華表示，開學在即，要讓孩子調整成「上學模式」，勢必要重新調整心態，圖書館透過寵物的陪伴閱讀，營造學習氛圍，協助孩子重新恢復專注力，迎接開學。

另外，新莊區各分館配合開學也同步推出「備戰文房用品」活動，幫家長跟孩子們準備了各式好書及文具，即日起只要到新莊中港、新莊、福營、裕民、聯合、西盛等分館借5本書，便可以獲得適合國中小閱讀的備戰書袋或文具禮包一份（2選1）。詳細活動資訊及參加方式請至新北市立圖書館網站查詢（http://www.library.ntpc.gov.tw），洽詢電話：(02) 2901-9047。