剛剛傳出染疫的日本首相岸田文雄，現在又得面對支持率大幅下降的難題。外界認為，大概是因為岸田統一教相關問題處理不當，以及新冠病毒抗疫做得不夠多所造成的。

根據日本歷史最悠久，創刊150年的每日新聞(Mainichi Shimbun)最新民調，岸田支持率從1個月前52%大幅滑落至36%，創2021年10月上任以來最低。

受訪者中有高達87%表示，岸田的自民黨(LDP)與統一教之間的牽連不清是個問題，不論雙方情節是嚴重或不嚴重。另外，只有4%覺得沒有什麼關係。韓國統一教被不少日本民眾認為，與安倍晉三7月初遭到不測有關。

因此，岸田火速於8月10日進行內閣改組，撤換部分官員試圖劃清與統一教界線。無奈岸田此舉卻沒有得到積極回應，此民調中有68%受訪者不領情地指出，原本的內閣不需要改組，只有16%贊成政府高層換血。

還有在新冠病毒上，因為日本疫情近日又有升溫趨勢，有55%當地民眾不認為當局抗疫政策得宜。很不巧地，岸田文雄在21日也傳來確診消息，成為第一位染疫的日相外，也迫使取消27日起前去北非突尼西亞一系列訪問之旅。

至於9月27日將舉行的安倍國葬費用由中央政府來負擔一事，竟然有53%受訪民眾表示反對。因為，在8月初的多份民調中，差不多近半左右都不贊成為安倍舉行國葬。