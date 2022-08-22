蔡英文總統今天接見美國印第安納州州長侯康安訪問團表示，隨著美國晶片法案的通過，印地安那州可望成為半導體產業新興的科技中心，台灣有能力也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同建構民主晶片的永續供應鏈。面對威權主義持續擴張的此時此刻，民主陣線的盟友更要團結起來，加強各個領域的合作。

蔡英文今天上午接「美國印第安納州州長侯康安訪問團」時表示，侯康安州長是第一次來訪問台灣，也是疫情以來第一位來台訪問的美國州長，對台美關係的深化意義非常重大。

她說，台灣和美國都是熱愛民主自由的夥伴，也互為彼此在印太地區重要的安全經濟盟友，這幾年台美關係有許多進展，她在總統府接待了許多美國跨黨派的政要，以及在智庫和學界的友人，這個月就包括眾議院議長裴洛西訪團，參議院外委會亞太小組主席馬基訪團，還有各位來自印地安那州的好朋友。

蔡英文強調，這些都讓我們深刻的感受美國各界對台灣堅定的支持，也讓我們持續深化台美各領域之間的合作，就在這個月的9日拜登總統簽署了晶片法案，增加對半導體研發製造的投入，也提升了供應鏈的安全。

隨著法案的通過，她認為，印地安那州可望成為美國半導體產業新興的科技中心，而印地安那州重要的學府也剛成立科技外交中心，並且設立半導體學程，這個發展方向跟台灣不謀而合，台灣半導體產業已經在全球供應鏈占有關鍵的地位，我們更與大學合作，創造4個半導體學院，加速培養新時代的科技人才。

她看到訪團這次行程除了拜訪高科技企業領袖，也將見證普渡大學和陽明交通大學及成功大學簽署學術交流合作備忘錄，經濟安全是國家安全和區域安全的重要的支柱，台灣有能力也有意願加強與民主夥伴之間的合作，共同建構民主晶片的永續供應鏈，我們要一起維護共享的價值，創造更多的繁榮。

她強調，尤其我們正面對威權主義的持續擴張，過去這段時間，台灣面臨中國在台海周邊的軍事威脅，此時此刻，我們民主陣線的盟友要團結起來，加強各個領域的合作。印地安那州和台灣很有淵源，期待未來在既有的良好合作基礎上，彼此相互扶持，攜手前進，讓雙方的關係更緊密，合作更深化。

侯康安表示，台灣跟印地安那州有非常堅實的友誼和夥伴關係，就如蔡總統所言「堅若磐石」，就如印地安那州出產的石灰岩一樣，他很高興能夠作為在疫情爆發後第一個來訪的美國州長，因為像這樣子的機會不可能有第二次，「我們是捷足先登了」。

他強調，我們的州民跟台灣有許多共享的價值，也有共同利益和目標，接下來會有更多的機會，能夠強化並形塑彼此的戰略夥伴關係。這樣的經濟關係跟經濟合作非常重要，尤其印地安那州是全美外國企業投資金額最大的州，台灣企業也列入十大外人投資行列，包括聯發科在內，也很期待能夠跟聯發科合作來打造和設計未來。

侯康安指出，在這個時間點，我們要慎選夥伴，因為合作的夥伴是誰非常重要，隨著台灣作為我們的夥伴，一定能夠為我們的未來進一步的創新，打造全球的解決方案，因為我們有非常堅實的實力，也能有非常堅實的成果，跟台灣也會進行非常多的科研和研發。

他期待接下來要在台灣簽署的一系列合作備忘錄，他強調，這些備忘錄一定可以進一步打造更堅實的未來和成果，這些備忘錄會做為我們經濟夥伴關係的重要基礎，讓我們在許多關鍵產業能夠進一步合作，像半導體、生化，還有許多尖端科技的製造方面，都會有進一步的合作，而普渡大學和台灣兩間大學簽的備忘錄，會在許多研發方面成為夥伴關係。

他說，供應鏈的管理和韌性非常重要，尤其像半導體牽連許多尖端科技的研發，會影響每一天的每一個個人，我們堅實的友誼會持續下去，印地安那州民也會回饋這份友情，期待打造我們共同的未來，尤其是在這樣一個投資和創新的黃金年代。