8月19日全體上市公司總市值為48兆1,167.15億元，較前周五（12日）總市值增加3,845.62億元，周增幅為0.81％。群益證券本周看好四大題材類股，包含：蘋果供應鏈、電動車、生技新藥股、鋼鐵股等，看本周台股指數區間為15,000-15,600點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國七月消費者物價指數CPI年增率為8.5％，回落主因是美國汽油零售價格下降，西德州原油跌破90美元，代表未來2-3個月CPI仍持續緩步回落，顯示升息循環接近高峰。

2.七月烏克蘭和俄羅斯達成協議，八月至少18艘船隻離開烏克蘭黑海港口，而且聯合國促請俄羅斯食品和化肥出口，全球糧食危機暫時解除，糧食價格回落。

3.8/18台股集中市場因美股下跌而拉回，但櫃買指數持續創波段新高，反應出中小型利基電子股以及生技股獲得內資追捧，權值股受基本面影響較大，中小型股則以題材為主，內資投資信心恢復持續回流。