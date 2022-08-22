新北市金山警分局近日獲報，有詐騙集團在臉書上發放消息，向網友供稱，只要出借金融帳戶，就可獲得新台幣14萬元的報酬，果然釣到3人上當。警方循線調查，近日順利捅破詐騙集團所處地點，逮回3名嫌犯，不過因金流龐大，加上疑似有幫派介入，警方也持續追查。

金山警方表示，該詐騙集團以黃嫌（男，91年次）為首，利用汽車旅館或旅店作掩護，在社群平台上隨機傳訊予網友，稱出借金融帳戶就可獲得14萬元的高報酬，待楊女等3名網友上當、面交金融卡和存簿時，就控制他們行動，迫其成為共犯。

警方蒐證後，19日晚上前往位在台北市民生東路的某旅館，查獲該詐騙集團，查扣金融卡27張、存摺21本、現金新臺幣58000元及手機、電腦等相關證物，除了黃姓主嫌，另外還逮回林嫌（男，66年次）、吳嫌（女，61年次）2名共犯，全案詢後依違反洗錢防制法及刑法詐欺罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

警方調查，該集團洗錢管道多元，還以多層金融帳戶混淆金流，甚至轉為加密貨幣，增加查緝難度，目前所查經手金流，超過千萬，還疑似有幫派介入經營，將會持續追查上游。

警方呼籲，詐欺集團以高薪誘惑，假意提供工作或收取金融帳戶，若民眾貪圖一時利益，恐將淪為共犯，除了得吃上官司面對被害人求償，若遭詐騙集團控制行動自由，還會遭暴力迫害，危害自身生命安全，民眾應小心求證，切勿輕易上當。