美國近期公布的物價指數顯示通膨見頂，但聯準會公布會議紀要顯示，在通膨大幅下降前，還有升息空間，美股走勢震盪盤堅，市場氣氛偏樂觀，8月以來儘管持續因財報利空與台海情勢緊張的考驗，台股表現卻抗跌，意味對空頭已產生護體，後市重點留意全球央行年會在傑克森霍爾（Jackson Hole）登場，從中尋求股市的新指引。

日盛精選五虎基金投資團隊指出，美國CPI、PPI年增率皆下降，代表通膨終於降溫，市場信心得到恢復，內資操作心態仍偏多，短線價跌量縮，後市仍以震盪整理的可能性居高，類股輪動、個股表現將續為台股現階段的主軸，近期具基本面之族群可望持續擔任盤面要角。

產業方面，電子股可關注HPC、伺服器、智能車供應鏈、蘋果概念股，傳產留意金融股、汽車零組件、生技、製鞋、受惠解封的一般消費等族群。

日盛精選五虎基金投資團隊分析，大盤反彈結構並未遭到破壞，近期中小型個股表現相當活潑，多方資金仍看好市場，持續在族群中流動，維持類股多方輪動結構。但仍需留意消費性電子終端需求持續疲弱，及其他非消費性產業是否出現轉弱風險。