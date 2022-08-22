富喬(1815)前7月合併營收為28.79億元，年減5.06%，富喬總經理陳壁程表示，下半年電子等消費性產品預期需求將走低，然工業級產品未來市場需求相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估，今天盤中股價逆勢漲停，連兩個交易日漲停創下今年4月6日以來新高。

富喬主要產品為電子級玻纖布，以及工業/電子級玻纖紗，富喬今年上半年營業淨利為1.86億元，受到長期投資持股股價走跌影響，稅後盈餘為5818萬元，每股盈餘為0.14元，累計前7月合併營收為28.79億元，年減5.06%。

富喬玻纖紗現有虎尾及斗六有兩座廠，其中虎尾年產約4.6萬噸玻纖紗，斗六廠年產約3.6萬噸玻纖紗；在電子級玻纖布方面，富喬斗六廠年產12000萬米，大陸東莞廠有400台織布機，年產9360萬米。

展望下半年，陳壁程表示，由於俄烏戰爭、疫情、通膨等因素，預期下半年電子等消費性產品需求走低，然工業級產品今年上半年銷售較去年成長10%，未來市場需求亦相對穩定，謹慎樂觀看待下半年獲利預估。