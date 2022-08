台灣東洋繼今年4月「Health 2.0 論壇」評為「年度傑出醫療保健公司」(Best Companies in the healthcare industry)後,8月19日又獲亞太區知名人力資源雜誌《HR Asia》肯定,頒予「2022亞洲最佳企業雇主獎」(Best Companies to Work for in Asia 2022 Taiwan Edition);台灣東洋連獲兩大獎項,顯示長期發展人才、打造幸福企業以及落實社會責任的企業文化,不僅獲員工認同也受國際肯定,未來持續朝國際一流藥廠目標前進。

今年台灣東洋在證交所公司治理評鑑中,寫下連續6年入列上櫃公司前5%的佳績,而企業永續報告書更是相繼於2019年與2020年,獲得「TCSA企業永續報告獎」銀獎及2021年白金獎肯定;國內佳績頻傳,在亞太區也接連摘獎,今年4月甫通過美國「Health 2.0 論壇」評選為「年度傑出醫療保健公司」,8月更得到《HR Asia》高度評價,從330家參選企業中獲選「亞洲最佳企業雇主獎」,這也是台灣東洋第二度取得這項殊榮。

「亞洲最佳企業雇主獎」是透過「企業文化」、「員工認同與滿意度」及「團隊意識」三大構面設計問卷,並邀員工匿名填寫,台灣東洋員工給予公司整體分數都明顯高於其他同業平均;其中,在「鼓勵員工自我學習」、「鼓勵跨部門合作或崗位輪換」等單項獲得顯著高分,顯示員工對公司長期鼓勵加值學習、營造友善職場環境的努力表示認同。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示,員工參加外訓課程設有補助費外,自2012年起,內部也開辦能把專業知識轉化為組織發展軟實力的「東洋大學」(TTY University)員工培訓專案,此外,協助培育產業人才的大專暑期實習(SIP)更邁入第15年,這些都是台灣東洋投資人才的具體行動。

侯靜蘭指出,台灣東洋在疫情嚴峻期間,快速啟動居家上班並滾動調整管理措施,且為員工投保防疫險、疫苗險、配送關懷包等服務,期以多元方式讓同仁安心工作。

除建構安心職場,侯靜蘭表示,台灣東洋也重視社會責任,去年曾捐贈千劑東洋細胞流感疫苗予教育機構,今年也有東洋細胞流感疫苗回饋社會的公益計畫,另外,今年開展的「耕著東洋挺健康」稻米契作計畫,就是結合無毒農業、友善環境、員工樂活、捐助弱勢等多重目標所新創的永續公益循環模式。

侯靜蘭感謝各界對台灣東洋的努力與表現給予肯定,並表示能為全球醫病貢獻心力是台灣東洋的責任,因此,不論是生產製造或代理高品質藥品、協助公衛防疫、投入疾病預防、培育生技人才等工作,都會持續秉持照顧健康的初衷來回饋台灣與國際社會。