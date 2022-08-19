明基佳世達集團再傳佳績，連續四年蟬聯榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」。明基佳世達響應ESG精神，不僅營造幸福職場，還更進一步推出員工持股信託，鼓勵員工變股東、促進公司績效與員工利益結合，並照顧員工退休生活。因此在2022年評比的330家企業中再度脫穎而出，四度蟬聯獲得肯定。 佳世達總經理黃漢州表示，明基佳世達集團透過大艦隊的平台，持續佈建資訊、醫療、智慧解決方案與網通事業，讓同仁有更高的挑戰目標和發揮舞台，以夥伴關係來實現我們事業的願景與夢想，能夠四度獲得獎項肯定，是全體同仁努力的成果，未來更將持續以成為世界級最佳雇主企業邁進。 以員工持股信託計畫為例，由於提供優於業界的公司獎勵金和彈性制度，鼓勵員工參與，自2020年開辦以來員工參與率已接近9成。當員工努力付出，公司營運表現與業績有所成長，會直接反應在股價和股利上，如此一來員工就能得到更多的實質回饋，形成正向循環。今年更進一步將員工持股信託計畫擴散到集團艦隊成員與外籍員工，體現全球性的留才計畫。 明基佳世達集團秉持著營造員工幸福職場的宗旨，提供多重保障的員工保險、貼心的假勤制度、優渥的薪酬獎勵制度和各項補助等福利，從員工身心靈照顧到多元人才的學習發展，此次員工匿名問卷調查分數遠高於產業平均，也顯示集團同仁對於公司在人才的培育、創建良好工作環境等都給予相當肯定。 在疫情期間，提供員工多元的線上與社團活動例如線上運動會、線上猜燈謎等，放鬆充電後能繼續在工作上發揮。提供有薪疫苗假、疫苗險等，多方位重視員工身心靈健康。每年評選創意達人鼓勵同仁創新、舉辦各類實體與線上課程培養專業能力並提供具市場競爭力的薪資報酬。