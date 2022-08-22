縣長徐耀昌到場關心長輩用餐情況。（苗栗縣府提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣竹信長青文化協會社區照顧關懷據點22日落成啟用，縣長徐耀昌到場揭牌，他說，他上任後的關懷據點總數已從最初的70處增至193處，布建率達70.2％，老人家的長壽與健康必須同時兼顧，而普設社區關懷據點正希望鼓勵長輩多出來活動健身，吃得營養又健康，在政府周延的照顧下，在地活躍老化。

苗栗縣政府持續推動12大幸福領航計畫中的普設社區照顧關懷據點，今年又輔導成立5處關懷據點，總數累計有193處，今天揭牌的竹信長青文化協會據點是第191處，也是竹南鎮的第21處，在協會理事長溫江菊妹、前理事長謝淑珍、幹部及志工熱情號召下，整合在地資源於每周一提供共餐服務、電話問安、健康促進及社會參與等，希望讓社區長輩，「活到老、學到老、健康到老」。

縣長徐耀昌致贈開辦費15萬元後，邀請立委陳超明夫人吳麗利、行政院顧問徐定禎、議長鍾東錦、鎮長方進興及多位縣議員、代表、村長，聯袂為關懷據點揭牌，並與志工合影留念。許多志工在廚房準備美食，有些長輩則利用老人文康車的卡拉OK載歌載舞，來賓並協助發送日常用品，據點裡外洋溢歡樂與喜氣。

徐耀昌表示，現有社區照顧關懷據點已從他剛上任時的70處，快速成長到現在的193處並向200大關邁進。提供鄉親實質的關懷與照顧，是政府的責任，縣府除努力做好老人社會福利之外，對其他年齡層也相當重視，像是推動公立幼稚園、非營利幼兒園及托嬰機構等，以減輕家長負擔，並鼓勵生育。

另外，竹南與銅鑼都有科學園區，有台積電和力積電等許多優質科技公司，提供數量可觀且待遇不錯的工作機會，年輕人在地就業，既能兼顧孩子和長輩，享受天倫之樂，又可節省不少開支，絕對比遠赴外地工作更容易存到積蓄，這些都是縣府戮力招商引資突破兆元大關的正面效益。

縣長徐耀昌說，長壽也要兼顧健康，希望長輩常走出戶外，到關懷據點參與課程和活動，飲食又有營養師協助把關，吃得營養又健康，還能交到更多朋友分享人生。

社會處今年已爭取衛福部補助1億1891萬元，縣府自籌593萬元，再加上公益彩券盈餘經費，足以充裕運用到現有及新增的關懷據點，讓長輩獲得更周延的照顧，個個在幸福城市健康地老化；他也感謝全縣3800位熱心志工，分布在各鄉鎮市的據點服務1萬5700位長輩，攜手打造幸福苗栗。