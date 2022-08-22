東勢林管處強調，完整參與活動者，即有機會抽中元泰竹藝社竹製香氛蠟燭一份。（東勢林管處提供）

木器盛裝在地蔬食料理，東勢林管處邀您來森林野餐吧。（東勢林管處提供）

傳統24節氣進入立秋時分，林務局東勢林區管理處八仙山自然教育中心，將於9月17日星期六舉辦「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」課程，帶領大家走進八仙山的墨綠竹林，感受山林間微風吹拂，聆聽環繞在竹林的美妙天籟外，還可品嘗新鮮美味的在地蔬食，動手製作屬於自己的精緻竹風鈴，享受與竹子的浪漫約會。

東勢林管處指出，竹材資源是全球公認極具發展潛力的綠色產業，具有良好的儲碳效益，幫助減緩極端氣候之影響。在上午「竹曰」課程中，將實際走訪位於八仙山國家森林遊樂區中的清新竹林，欣賞竹子特有的氣質，及介紹不同族群文化間，對於竹林與竹材的利用及經營管理方式。

東勢林區管理處表示，課程將享用低里程碳排的在地健康蔬食餐，減少對大自然的負擔，也降低對人體健康的危害。下午「竹約」課程將動手製作國產竹風鈴，透過挑選、切割、打磨等過程，許下愛護自然的約定，並帶回家為日常生活注入八仙山的森林音。

「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」活動推廣優惠課程費1200元／人，包含材料費、保險及門票，惟入園停車費須另依規收費。另外，報名活動即可參加抽獎，有機會將元泰竹藝社市價1380元的「木芯香氛乳液蠟燭」帶回家。

東勢林管處說，活動簡章與報名方式請上「台灣山林悠遊網」搜尋「八仙山自然教育中心」，即可找到「四季植感生活手作-竹曰‧竹約」報名頁面，即日起開放報名，限額24位，額滿為止；本場次僅供18歲以上民眾報名，歡迎對竹子有興趣的親友一同參與！