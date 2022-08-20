東勢林區管理處進行修枝作業，以減輕樹冠重量。（東勢林管處提供）

國立台灣大學植物醫學研究中心，進行台灣肖楠心材腐朽部清除作業。（東勢林管處提供）

八仙山國家森林遊樂區遊客中心前圓環處，有株從八仙山林場時期即留存至今的台灣肖楠，百年來見證八仙山林場蛻變為提供國人休閒育樂，是八仙山珍貴的資產。東勢林區管理處去年底請農委會林業試驗所檢測園區樹木時，發現這棵百年肖楠樹幹腐朽，橫斷面面積已占50％，恐有影響安全性的風險，為確保遊客安全，預計於9月上旬至中旬進行樹體結構補強工程。

東勢林管處指出，這棵台灣肖楠位於園區內林道圓環中心，除具有重要歷史意義，也是引導車輛進出的地標。為維護百年老樹，並顧及園區人車安全已先實施修枝作業，減輕樹冠重量，並監測其生長狀況，再邀請台灣大學植物醫學研究中心進行診治。

經台灣大學植物醫學研究中心會勘檢測後發現，該株肖楠根系受柏油逆境危害、主幹因木材腐朽菌造成空洞、樹梢有雀榕纏勒，且其氣生根系已往地面紮根；另以應力波進行樹幹不同高度檢測，發現橫斷面木材腐朽皆佔約50％面積、樹幹傾斜度亦有超過30％等問題，需進行根系養護、纏繞植物移除及外科手術等必要措施。

東勢林管處說，為保存百年的台灣肖楠，植物研究中心團隊已採取必要措施，完成樹洞修補手術與根系養護作業，並邀請土木技師團隊進行樹體結構補強工程之評估與設計，在顧及公共安全的前提下，支撐設計亦兼具景觀與動線。為維護見證林業百年歷史的台灣肖楠再現生機，昨日進行施工說明會，與會者表示贊同，期望能達到有效延續樹木生命機會。

東勢林管處呼籲，請遊客經過這棵百年肖楠時注意安全，快速通過不要逗留。該處將持續監測園區其他樹木，並定期進行健康管理；冀望透過這次護樹行動，讓大眾了解老樹保護的工作以及對於尊敬生命的重要性。