台電副總經理簡福添（左）將復育蘭花交給蘭嶼鄉長夏曼·迦拉牧（右），象徵蘭花回到娘家蘭嶼。（莊哲權攝）

台灣電力公司20日在蘭嶼舉辦2022年環境生態復育「蘭嶼蘭花回娘家」。（莊哲權攝）

台灣電力公司20日在蘭嶼舉辦2022年環境生態復育「蘭嶼蘭花回娘家」。（莊哲權攝）

台灣電力公司20日在蘭嶼舉辦2022年環境生態復育「蘭嶼蘭花回娘家」，由台電副總經理簡福添將復育蘭花交給蘭嶼鄉長夏曼·迦拉牧，象徵將蘭花送回娘家。植物保種中心經理陳俊銘也呼籲，蘭嶼原生種雅美芭蕉已找不到，請蘭嶼居民共同關注、尋找。

台灣蘭花聞名國際，蘭嶼面積僅50平方公里、共有1050種植物，其中多達65種蘭花，蘭嶼也因此而得名。盛名之下，島上的蘭花也被大肆採摘，超過一半品種面臨滅絕風險。

簡福添表示，台電4年前與辜嚴倬雲植物保種中心合作復育蘭花，成功復育將近1萬株蘭花種苗，這次運送逾3000株回台電蘭嶼低放貯存場，交由在地鄉親認養，讓珍貴蘭花回到娘家。期許讓蘭嶼重新成為蘭花植物天堂，尤其蘭花多數3到6月開花，未來或許到蘭嶼賞花，可帶動另一波觀光，並重現蘭花之島。

陳俊銘說，團隊選定瀕危的紅花石斛、蘭嶼白芨、管唇蘭、雅美萬代等4種蘭花，深入天池等森林步道、懸崖峭壁，採集原生蘭花的種子，在溫室內授粉、繁殖，將花苗馴化後，將種苗運至蘭嶼低放貯存場繼續繁殖並提供當地蘭嶼高中、椰油國小、朗島國小及鄉民認養，期望透過在地學校融合課程，從小養成生態復育觀念。

台電指出，台電蘭嶼低放貯存場是台灣唯一的專門核廢料貯存場，存放來自核能電廠及全國醫學、農業、工業、學術研究等各界的低放射性廢棄物。本次利用場內空間打造約40坪復育溫室，架設遮光網、育苗架，並設置排風、灑水系統，在細心照料下，讓瀕危的4種蘭花有穩定生長環境，同時經由溫室調整設定，可漸漸熟悉蘭嶼自然氣候環境，迄今已有逾3000株蘭花種苗回到蘭嶼。

陳俊銘指出，本次也將成功引種的紅花石斛與蘭嶼白芨製作成標本，收藏於國立自然科學博物館標本庫中。另外，雅美芭蕉目前僅有部分團體在室內培育，在蘭嶼野外幾乎已找不到，希望大家能共同尋找。