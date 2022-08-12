協和電廠改建第四座天然氣接收站（四接），近日進行第4次環評初審，引發關注。國民黨基隆市長參選人謝國樑今(12日)對此在臉書表示，現今台電的方案忽視了塞港、滅港的危機，同時也壓縮了基隆港的發展空間，基隆將被迫承受雙重危險因子，這點是絕對要捍衛的，因為基隆的安全絕不能妥協。

謝國樑預告，將展開守護海洋拒絕四接宣講，希望藉由宣講，大家能更關心我們的安全與環境，而在周日(14日)也會開始展開全市街頭宣講活動，歡迎大家鎖定臉書直播，讓更多市民能夠了解我們的訴求，一起為我們的環境做努力！

謝國樑重申，我們不反對能源轉型，但如果是要用破壞海洋生態來換取，相信大部分的基隆人是無法接受的，難道我們真的要「用港發電」嗎？ 過去擔任立委時曾經與基隆民代一起走上街頭，公開拒絕深澳電廠的卸煤碼頭興建，為基隆留下潮境公園的優美風景，這一次讓我們再次邀請基隆的市民、議員、中央民意代表，大家一起站出來，拒絕四接填海造陸破壞生態，不要只有黨意忽視民意，讓基隆的下一代能夠有安全的環境。

關於這次的反對四接宣講，謝國樑表示，主要目的就是希望所有的市民朋友站出來，一起守護我們的環境。