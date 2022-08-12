共軍本月初對台海周遭展現東風飛彈實力後，中科院計畫18日起，將在屏東九鵬基地對外海執行4天「最大彈道無限高」火砲射擊，外界相當好奇是否為「雄昇地對地巡弋飛彈」。但有軍事迷拍攝到，大陸電偵船AGI-795天權星號，這幾天已相當接近的距離，不斷在蘭嶼外海繞行，刻意針對這項飛彈試射任務偵蒐的意圖相當明顯。

根據中山科學研究院日前發布「實彈射擊報告單」，將於111年8月及9月上旬在台灣東南沿海舉行院火砲測試，實施海域警戒及空域關閉。此次射擊日期為111 年 8 月 18、19、25、26 日 111 年 9 月 7、8 日（計 6 日），射擊地點為九鵬基地，最大彈道高度為「 無限高」。警戒範圍從屏東九鵬基地往台東東方、東北方外海射擊，危險海域從台灣海岸至外海逾200公里。

雖然近日仍有大批中共軍艦在台海周遭緊密侵擾，但有軍事迷拍到，其中一艘大陸電偵船AGI-795天權星號，連續幾天持續在極度接我方鄰接海域的蘭嶼外海繞行，疑似要偵蒐我方飛彈試射電子參數。我方正嚴密進行監控當中。