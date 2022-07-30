雄昇飛彈未曾釋出畫面，此照片為相近的雄風二型飛彈。（摘自中科院）

繼五天四夜的「漢光38號」實兵演習29日落幕，中山科學研究院日前發布「實彈射擊報告單」，將於111年8月及9月上旬在台灣東南沿海舉行院火砲測試，實施海域警戒及空域關閉。此次射擊日期為111 年 8 月 18、19、25、26 日 111 年 9 月 7、8 日（計 6 日），射擊地點為九鵬基地，最大彈道高度為「 無限高」。

根據《自由時報》推測，此次火砲實彈射擊，應該與「雄昇地對地巡弋飛彈」以及「雄三增程型反艦飛彈」有關。

國防部對「雄昇飛彈」始終守口如瓶，直到今年才證實是地對地巡弋飛彈。據了解，「雄昇地對地巡弋飛彈」就是外界通稱的「雄二E增程型地對地巡弋飛彈」，射程估計有1000公里，具有源頭打擊戰力，今年可望進入量產，估計達到百枚以上。而「雄三增程型反艦飛彈」射程可達400公里，明年開始量產，對於船艦具有威嚇能力。

根據國防部送達立法院的專案報告指出，中科院製的「雄昇飛彈」有高爆與散撒2種彈頭，高爆彈頭反制目標是敵方堅固指揮所及掩體，散撒彈頭的反制目標是機場跑道，這是軍方首次曝光「雄昇飛彈」的彈種及作戰功能。

報告指出中科院飛彈量產廠房今年6月完工後，「雄昇」地對地巡弋飛彈立即啟動量產作業。預算額度161億，今年開始量產作業，預計2025年執行完畢。