為期5天的嘉義市品牌科普盛事「科學168教育博覽會」今畫下句點，教育處長林立生到場感謝辛苦的工作人員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期5天的嘉義市品牌科普盛事「科學168教育博覽會」今畫下句點，教育處長林立生到場感謝辛苦的工作人員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期5天的嘉義市品牌科普盛事「科學168教育博覽會」今畫下句點，教育處長林立生到場感謝辛苦的工作人員。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

配合科學168活動，今年教育處特別打造2座裝置藝術，其中中央噴水池的太空人暴紅，經評估將延後拆除。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

為期5天的嘉義市品牌科普盛事「科學168教育博覽會」今畫下句點，今年教育處特別打造2座裝置藝術，分別為中央噴水池的太空人和港坪體育館的「愛因斯坦」，其中太空人一夕暴紅，即使科學168已結束，不少民眾仍要求保留，聽見大小朋友心聲，教育處長林立生透露太空人會多留一段時間，上傳合照抽switch活動也會配合展延。

「嘉義市科學168教育博覽會」圓滿落幕，今年活動主題「愛科學168．嘉點趣味」，以生活中的科學，帶領孩子探索科學趣味，教育處精心規畫45個趣味科學闖關攤位，展場排滿大、小朋友，限量科學獎每日推出即秒殺，28所國中小接力上場的28項主題40場次科普教室，場場爆滿，索票一空，室外樹攀、定向越野和今年首推周末限定的文創市集、街頭藝人演出，帶動5日展期天天破萬人次進場。

林立生表示，嘉義市周末住房率滿客，顯見教育博覽會結合教育和觀光有帶動效果，尤其孩子們開心體驗各項闖關內容，就是這場活動最大的收獲，並透露許多民眾得知太空人配合科學168結束就要拆除都說很可惜，紛紛建議留下太空人。

教育處日前為噴水池吳明捷像換上太空人新裝，搭配推出7月1日至31日期間，把自己或親朋好友和科學168巨型裝置藝術合照上傳至Facebook粉絲專頁指定活動貼文，就有機會抽中「switch 主機」1台活動，果然帶動民眾拍照打卡風潮，現教育處評估後，吳明捷太空人裝會延後拆除，水池裡的星球裝置則延長到光織影舞登場。