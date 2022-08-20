國家通訊傳播委員會（NCC）日前公布《數位中介服務法》草案，引起網路炸鍋反彈。對此，就有臉書粉專用1張圖片爆出了該法通過的下場，甚至更用「林智堅抄襲案」作為例子，表示「正只要不合黨意，這類文章或留言馬上就會消失」，網友們看完後也紛紛嚇壞了，直言「台灣從此沒有真相」，引發討論。

臉書粉專《政客爽》今（20）日在臉書上對於近日吵的沸沸揚揚的《數位中介服務法》，指出「以後像林智堅抄襲這種事情，網路風向會變成『余正煌其實是匪諜！』、『林智堅是抗中保台的太陽，照亮台灣人的未來』、『堅決擁護智堅的論文，一切靠北聲音都是中國黨的陰謀』，以此類推…」，該粉專更直言「反正只要不合黨意，這類文章或留言馬上就會消失，就算快篩進口商是檳榔攤都沒關係哦」，此篇文章一發出，也立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「台灣從此沒有是非與真相」、「輿論被箝制，台將專制集權化，必淪亡」、「真的過關，就是共產黨的國家統治了」、「民進黨終就漏出本來面目！民主外衣極權本質，就像蕃茄一樣，綠色終就會轉紅！」、「一黨獨大，專制，為所欲為，只能選票下架它；否則，我們的國家、社會、人心，皆沈淪敗壞」、「推數位中介法，就不需要網軍帶風向了啊，反對的言論，直接（逼）刪」。