台北市勞動局長陳信瑜遭疑濫用首長特別費，7月底已向市長柯文哲口頭請辭；但議員質疑，柯文哲卻漠視議會保護陳信瑜，柯文哲今赴台北市議會專案報告，北市議員鍾沛君詢問陳信瑜請辭進度，對此，柯文哲證實，目前請辭已經批准，8月28日生效。

鍾沛君爆料指出，4月13日原本有一場局務會議，因為勞動局長要求改為4月14日舉行，當天是9點30分開會，直到10點40分還沒看到陳局長，現場甚至還有人不滿指出，「大家把時間撥出來就等他一個人」，結果局長卻說，因為有府級會議才會耽誤，但鍾沛君調查，當日並無相關府級會議，根本是陳局長在說謊。

鍾沛君痛批，這樣的首長為什麼市長還要一直留任他？3月底說口頭請辭，7月底也說請辭，到現在還沒批准？向人事處詢問得到的會應是「待政務工作階段性責任完成」；鍾質疑，階段性任務完成才會離開，是代表輔選完才離開嗎？

鍾沛君批評，「這麼重要局處首長，工作態度都有問題，為什麼遲遲不批他的請辭？」北市議員苗博雅也質疑，「陳信瑜牽涉到這麼多案子，不管是說謊或違法，市長到底去了解了沒有？」

對此，柯文哲支支吾吾回應表示，後來調查案有55元、188元等這樣的數目，不是貪小錢沒有問題，但用這個理由換掉他，政治問題變成法律問題，其實很為難……」苗博雅批評，「難道找不到人代理嗎？為什麼非他不可？」柯文哲則表示，政治問題變成法律問題，應該要留用到判刑下來。

不過，北市副市長黃珊珊則證實，目前市長已經批准陳信瑜請辭，8月28日生效。

台北市勞動局長柯文哲陳信瑜黃珊珊苗博雅鍾沛君