身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲上周末南下高雄為黨內子弟兵站台輔選，過程中也創造不少話題，引發各界議論，包括台灣燈會無人機經費、高雄捷運美麗島站改名大港埔站等，對此，高雄市長陳其邁回應，台北市副市長蔡炳坤先前多次稱讚高雄燈會，也誠心祝福明年台北燈會可以辦得比高雄更好，而美麗島站沒有改名的問題。

陳其邁表示，他記得今年2月蔡炳坤到高雄的時候，不論是公開或是私下多次對台灣燈會的籌辦表達肯定，而且覺得是可以給台北燈會學習的地方，他也誠心的祝福，明年台北燈會可以辦得比高雄更好，達到經驗傳承，他認為，台灣燈會在高雄，吸引了1000萬以上人次來到高雄，對一個城市的行銷來說非常重要，所以無論未來台北誰當市長，都祝福他們把台灣燈會辦好。

對於柯文哲主張高雄捷運美麗島站應去歷史、政治化，改名為「大港埔站 」 一事，陳其邁回應，美麗島站是所有高雄人的記憶、生活，也是國內外觀光客在高雄最重要的一個地標，在高雄的民意輿論中，並沒有改名的問題。

而被媒體問到柯文哲及國民黨高雄市長參選人柯志恩在三民區吉林夜市「巧遇」，成為另類「柯柯會」，對此，陳其邁指出，選舉的事務還是歸選舉，他目前還是持續以市政的建設跟推動為主，努力做好每件事情，在這個過程中謙虛傾聽民意，讓市府政策能夠更落實並解決民眾問題，這是他目前擔任市長最重要的工作。