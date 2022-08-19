無黨籍基隆市長參選人黃希賢參加由民眾黨發起的「全台大眾走」活動。（圖／取自黃希賢臉書）

無黨籍基隆市長參選人黃希賢，今日（19）特別參加民眾黨發起的「全台大眾走」活動，黃盛讚民眾黨立委蔡壁如、邱臣遠對基隆缺水議題及國中小免費營養午餐議題的關心，並強調他長期以來都很贊同台北市長、民眾黨主席柯文哲以務實、科學、理性方式執政，並以此精神作為自己提出政見的基礎。

黃希賢今日在臉書發文表示，民眾黨發起的「全台大眾走」活動來到基隆，他也到場致意，表達支持「永續台灣、世代共行」的理念。他特別感謝蔡壁如、邱臣遠以及民眾黨的每一位好朋友，在「永續台灣、世代共行」這條路上，大家一起前進。

黃希賢指出，蔡壁如及邱臣遠在立院問政不遺餘力。蔡關心全球暖化、極端氣候影響，這不僅在世界各國都有發生，我們台灣昨天中南部也出現淹水，基隆近期也大缺水。針對基隆缺水議題，邱積極要求加速汰換基隆老舊管線、並請台水調水，與他先前發表的建議均不謀而合；邱也發表實現偏鄉的「午餐正義」，剛好和他也力推「全基隆市國中小免費營養午餐」的政見。

不僅如此，黃希賢更盛讚，5位民眾黨基隆市議員參選人也非常優秀，平均年齡僅34、35歲且各有所長。黃強調，他一向很贊同柯文哲以務實、科學、理性方式執政，他提出的政見均根據實際的財政情況，以實踐「社會安全、經濟繁榮、環境永續、居住正義、財政紀律」，故很高興能參與台灣民眾黨活動，在全民大眾走基隆站共襄盛舉。