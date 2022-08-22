台北市勞動局長陳信瑜身陷濫用特支費爭議，遭檢調約談後以20萬元交保，陳過去自稱已向台北市長柯文哲口頭請辭，台北市副市長黃珊珊22日上午表示，柯已批准請辭令，將於8月28日生效，但陳信瑜表示自己不知情，不過市長、副市長都已回應就尊重，但確切離職日還要請示。

台北市議會下午進行民政部門質詢，市議員鍾沛君指出，陳信瑜7月27日交保後多次提到要請辭，8月19日勞動局告訴她陳已向市長口頭請辭，22日又稱陳在今年3月底提出口頭請辭，待政務工作階段性完成，她好奇到底是完成什麼任務？是幫黃珊珊輔選嗎？

鍾沛君質疑，黃珊珊在上午答詢時說，柯已批准陳的請辭，會在8月28日生效，她原以為此事告一段落，豈料陳信瑜稍早被媒體堵訪時，卻說自己不知此事，「請問一個請辭怎麼會有這麼多版本？請辭進度到底如何？」

陳信瑜回覆，她階段性工作完成後會辭職回家陪女兒，鍾沛君反嗆說，不要再避重就輕，市長都說批准請辭了，距離離職日已剩不到1星期，若陳搞不清楚離職的時間點，要怎麼妥善交接，陳表示，正在做相關準備工作，會把質詢工作做完。

鍾沛君再追問，距離陳3月口頭請辭也有5個月，如果不是假動作，代表這幾個月都要做好交接，7月底再提請辭也要心理有數，既然黃珊珊都說8月28日生效，8月29日就不是陳信瑜當局長，到底最後工作日是幾月幾號？

陳信瑜回應，不是當天辭當天走，如果要做工作交接就一定會完成，除非對市政完全不熟，可能就要花很多時間，既然這件事市長、副市長有回應，那她就尊重，鍾沛君追問「是記者問妳才知道」，陳信瑜竟回應「欸...應該是這樣。」

鍾沛君說，據聞陳信瑜請辭批准這件事，讓全勞動局樂得要買雞排慶祝，結果陳本人在事發2小時後聞所未聞，恰好黃珊珊也是8月28日要請辭，難道是要共進退？陳信瑜回應，她應該跟市長共進退，雖然不知道接任者是誰，但工作應該交接給誰就給誰，會列出該做的事情，讓接手的人不用太大負擔，無須備詢、預算了解，因為接下來就看守即可。