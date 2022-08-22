台北市副市長黃珊珊出席中元普渡祈安祭典。（張芷瑜攝）

台北市副市長黃珊珊昨預告，下周有重要事情報告，外界猜測是參選記者會，另外，也傳競選總幹事將找台灣民眾黨立委蔡壁如或義美總經理高志明，對此，黃珊珊22日未明確回覆，反而表示「媒體比較像我的競選總幹事」，不要特意點名誰，這都是空穴來風。

外界傳黃珊珊競選總幹事，將找蔡壁如或高志明，黃珊珊先表示，「媒體比較像我的競選總幹事」，至於是否有去拜訪高志明，她則說，她從政20幾年，朋友一大堆，沒有特別拜訪不拜訪，不要特意點名誰，這都是空穴來風。

昨預告這周有大事報告，讓外界猜測是參選記者會，並問會不會邀民眾黨和親民黨人員參加，黃珊珊表示，做好該做的事，時間到了就會報告，至於競選主視覺走什麼方向，她也表示，會做好準備，盼讓市民認同，重點是提出哪種願景比較重要，視覺只是其中一部分。

媒體問到陳時中競選總部公布，推出黑色柴犬「沿八」擔任狗狗發言人，黃珊珊也有飼養狐狸犬「小俠」，是否會帶出門，黃珊珊表示，牠每天都在我的臉書上現身，不用特別當工具，牠是我的家人，她也開玩笑說，小俠很吵，出門會太興奮，現在給鄰居照顧， 因為年紀大要讓牠好好休息。