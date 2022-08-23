一名女大生因為怕熱，暑修時穿著清涼，加上身材好，讓她獲得教授關注，彼此漸漸熟識，沒想到暑修最後一天，男方在深夜傳了好幾則煽情訊息，像是「妳穿這樣害我無法專心上課」、「很想吃掉妳」，讓女大生嚇得不敢點開已讀，但隔天教授卻把訊息全收回。

這名就讀大三的女大學生日前在論壇「zuvio」發文，直呼以為這種事情只有在電視劇會發生，萬萬沒想到會真實地發生在她身上。由於她平時上課太混，暑假只能待在學校暑修，但她超怕熱，也不吝嗇展現好身材，所以每到夏天就會穿得比較清涼。

原PO說道，每天暑修她都穿得很清涼到學校上課，發現教授會特別關心她，每次上課都會噹她一下跟她聊天，因此她與教授的感情也比其他人好。

沒想到暑修最後一堂課結束當晚，教授突然半夜打給她，恭喜她通過暑修，聲音像喝醉了一樣，掛電話之後，對方開始一直傳Line，全都是挑逗的話，「妳穿這樣害我無法專心上課」、「很不喜歡妳這樣穿，我會受不了」、「穿這樣是不是想誘惑我」、「很想吃掉妳」，原PO看到這些訊息通知後，嚇得不敢已讀，但所幸隔天一早教授把訊息通通收回了，讓她鬆一口氣的，但也很無奈「為什麼穿少就一定是耍騷阿？」

對此，網友紛紛留言：「要保護自己欸」、「少露一點，多少比較可以保護自己」、還有網友指出「可能是那個教授的心聲，不過他隔天就把訊息收回去，應該不會對妳怎樣，看起來他還想要教授這份工作」。