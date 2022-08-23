22日晚間美股三大指數連跌第二個交易日，跌幅顯著，不過，反映中概股表現的金龍中國指數收盤升1.2％，即月期指開盤跌11點後倒升，港股23日早段輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌12點報19,644點。國指開盤跌5點報6,689點。科指開盤跌不足1點報4,151點。
個股方面，騰訊開盤漲0.5％報港幣312元。阿里巴巴開盤漲0.6％報港幣89元，美團報港幣171.1元。
22日晚間美股三大指數連跌第二個交易日，跌幅顯著，不過，反映中概股表現的金龍中國指數收盤升1.2％，即月期指開盤跌11點後倒升，港股23日早段輕微下跌。
香港信報報導，恒指開盤跌12點報19,644點。國指開盤跌5點報6,689點。科指開盤跌不足1點報4,151點。
個股方面，騰訊開盤漲0.5％報港幣312元。阿里巴巴開盤漲0.6％報港幣89元，美團報港幣171.1元。
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