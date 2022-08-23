白色休旅車（紅框處）先轉彎躲開，失控自撞外側護欄。（翻攝自「記者爆料網」）

黃男被撞倒後，又被後方貨車輾過，當場失去生命跡象。（警方提供／李奇叡新北傳真）

國道三號三鶯交流道一帶，近日一輛機車因不明原因逆向騎上國道，由於天色昏暗，連續兩台順向行駛的轎車閃避不及，直接撞上，機車上的60多歲駕駛當場失去生命跡象，緊急送往恩主公醫院救治仍不治身亡，肇責歸屬及詳細事發原因仍待調查釐清。

臉書粉專「記者爆料網」昨貼出事故相關影片，從第一視角畫面中可以看見，前方的白色休旅車先突然轉彎閃避，失控往外側護欄撞去，接著就出現一台逆向行駛的機車，雖機車當下緊急煞車，但順向轎車依然閃避不及，直接撞上。

國道警方21日晚間7時30分左右獲報，國道3號北向51公里處有事故發生，當時年約60多歲的黃姓男子因不明原因，騎乘白牌機車進入高速公路，一輛白色休旅車先轉彎躲開，失控自撞外側護欄，但後方的貨車閃避不及，直接撞上機車，再擦撞內側車道的自小客車。

國道警方表示，黃男被撞倒後，又被後方貨車輾過，當場失去生命跡象，送往三峽恩主公醫院急救，仍於晚間9時許宣告不治；經調查，這起事故中5車的駕駛酒測值均為0，後續由刑事組、樹林分隊依規定處理，詳細肇責仍待進一步釐清。