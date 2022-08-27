重機卡在橋墩，路人才發現騎士已跌落溪谷。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

重機卡在橋墩，路人才發現騎士已跌落溪谷。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣台3線阿婆灣318K處，今早有路人發現一輛重機撞擊橋墩，往橋下看，驚傳騎士已跌落溪谷，立即報案，經吊掛救起，騎士已無呼吸心跳，緊急送往聖馬爾定醫院急救，目前警方還在調查事故原因，還不清楚騎士何時摔落山谷。

嘉義縣消防局指出，早上7時22分獲報番路鄉草山村永興3號橋，台3線318k附近民眾車禍，跌落約30公尺溪谷，立即派遣番路、中埔及三和等分隊前往處理，抵達現場回報有一機車擦撞橋墩，年約37歲男子躺在溪床，已無呼吸心跳)，立即架設繩索以吊掛方式將人救出，送往聖馬醫院救治。