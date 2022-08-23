面對高齡化趨勢及社區照顧議題，屏東縣政府近年來積極推動「安居大社區」政策，期待達成「一村里一照顧關懷據點」，但首善之區屏東市礙於公共空間不足，據點設站不易，因此催生崇陽社區活動中心，23日舉辦動土典禮，期待完工後能完善市區長照拼圖。

屏東縣長潘孟安細數全縣已設置390處關懷據點，但礙於屏東市公共空間不足，這次特別爭取經費興建崇陽社區活動中心，就是希望未來附近鄰里都能多加利用，同時也向衛福部提案，可望成為多功能日照中心，以因應未來社區高齡化，讓在地長者能有一處據點。

屏東市代理市長程清水特地感謝立委周春米與潘孟安，直呼2人是崇陽社區活動中心工程的「貴人」；程透露，此處土地原為國產署所有，由於地價昂貴，市公所根本無力價購，所幸透過他們合力促成，國產署同意公所以公告土地現值有償撥用，大大減輕市庫負擔。

除此之外，又協助向中央爭取補助款，加上市公所自籌配合款，總工程費約2700萬元的社區活動中心工程才能順利進行。

潘孟安指出，未來這棟二層樓建築，預計6個月後完工，將依長期照顧服務機構設立標準的「日間照顧」內容需求規畫設計，設施也均依「無障礙規範」設計。

將來這裡不只是居民聯誼聚會場所，也會有各種學習課程，藉此強化里民之間情感，更將設置關懷據點，配合辦理長照2.0計畫的日間照護等多元服務，發揮日間照護長輩功能，讓活動中心成為社區的「公厝」，彼此相互扶持，在地安老。