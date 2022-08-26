基隆新山水庫蓄水率26日上午跌破4成，僅餘39.5%，蓄水量也僅剩395.8萬噸。由於25日下午的大雷雨完全沒有下在集水區，自來水公司表示，若未來10天沒降雨，不排除限水措施進一步升級。

25日下午，中央氣象局發布豪雨特報，包括新北市新店、烏來等地都降下大雷雨，很多人以為基隆的缺水問題有機會迎刃而解。但自來水公司第一區管理處副處長李基城表示，水利署雖在西勢水庫進行人工增雨，但大雨幾乎完全沒有降在貢寮堰集水區，對缺水狀況沒有助益。26日初步研判，也沒有進行人工增雨的條件。

李基城指出，除日前經濟部長王美花公布的相關因應措施外，自來水公司也赴雙溪溪上游會勘，預期增加深潭供水。目前水利署已出動4部抽水機，增加管線持續抽水。另外一方面，國軍持續支援淨水車，抽取下層鹽化的水源供應。

基隆市中正、信義區的缺水狀況，暫能勉力供應，透過調配35部水車，每日送水至高地住宅區，盡力供應民眾用水。

若持續未降雨，水公司是否可能新增限水措施？李基城說不排除，相關措施仍要先報水利署。目前基隆地區水情燈號為綠燈，新山水庫每日出水量自8月初的14、15萬噸，降至11萬噸左右，顯見水公司相關措施已有效降低出水量。如果未來10天持續沒下雨，不排除針對洗車、泳池等大規模用水的業者實施限水。