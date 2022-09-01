澎湃新聞首報導，2022世界人工智慧大會產業發展全體會議，1日在上海市張江科學會堂召開。張江數位孿生「未來之城」首發。預料到2025年，中國將成為全球最大數據圈。

本屆人工智慧大會採用「1＋1＋2＋10＋N」活動架構，即1場開幕式、1場閉幕式、科技創新和產業發展2場全體會議、10場主題論壇，以及N場生態論壇。

作為「2」場全體會議之一，產業發展全體會議邀請了中外知名企業代表，圍繞「AI賦能百業」、「促進數位化轉型」等話題進行高端對話，討論人工智慧和元宇宙等產業為經濟帶來的新動能，展望智慧時代世界經濟復甦的新機遇。

中國資訊通信研究院院長余曉暉在《人工智慧產業發展新態勢》演講中表示，人工智慧正處於小範圍驗證向規模應用過渡的關鍵轉捩點，未來仍需解決更大範圍、更深層次的工程化落地挑戰，持續深化大算力、大演算法、大數據融合，探索通用智慧新路徑，並通過大模型技術創新進一步強化垂直一體化生態優勢，最終實現從賦能產業升級到推動人類科技進步的跨越。

阿里巴巴集團副總裁、阿里雲全球銷售總裁蔡英華介紹，目前中國企業採用人工智慧（AI）比例58％，居全球首位，「預計到2025年，中國將成為全球最大數據圈，而智慧計算也將成為算力增長的主要驅動力。」

壁仞科技創始人兼董事長張文認為，在未來，算力將呈現「製造智慧」、「反哺和疊加」、「仿真和模擬」、「虛擬世界」、「經濟槓桿」五個前所未有的新特點，並將朝著「高效算力」、「綠色算力」、「多樣化算力」三個新方向邁進。

在SAP全球高級副總裁、全球研發網路總裁柯曼（Clas Neumann）看來，通過數位化AI連接整個價值鏈，人們可以消除阻礙創新的孤島式的人工流程。「在數位網路的新時代，利用網路經濟的特點，發揮AI的優勢，充分連接上下游，釋放潛力是關鍵。」柯曼說。

會議現場，《元宇宙產業圖譜》和《上海市元宇宙標準體系》正式發布。由中國資訊通信研究院聯合產業界各方單位發起成立的「元宇宙創新探索方陣」啟動。未來，「元宇宙創新探索方陣」將支撐政府決策、推動相關企業技術創新，引導產業健康發展。

會議現場，張江集團發布了「張江·未來之城 SUPER」的構想，首次提出以張江中區4.1平方公里為範圍，立足2019年以來張江人工智慧集聚區建設成果和基礎，以「未來交通、未來醫療、未來生活、未來金融、未來製造」五大超級場景為牽引，搭建十大集成開放式創新平台，打造張江數位孿生「未來之城」的先導區。

張江集團黨委書記、董事長袁濤介紹，該先導區將圍繞「一島」（人工智慧島）、「一堂」（張江科學會堂）、「一座城」（張江科學城），集中構建「未來之城」的數位化承載元空間，進一步彙聚張江科學城產業凝聚力、展現元宇宙數位化產業發展趨勢，「它們將不僅作為永不落幕、不斷迭代的，有用、能用、好用的世界人工智慧大會產業發展論壇場景；同時，作為系統集成的『牛鼻子』和服務實體經濟的『產業元宇宙』，『未來之城』將全方位牽引科技進步、產業興旺、安居樂業。」