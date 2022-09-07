根據路透社所做的調查，受訪的匯市策略師認為聯準會持續大幅升息以及避險需求將助美元維持升勢不墜，新興市場貨幣將難以收復今年的失地。

供應管理協會（ISM）美國8月非製造業指數創下4個月新高，以及對全球經濟衰退的擔憂使避險需求升溫，周二美元湧現強勁買盤，導致一項新興市場貨幣指數跌至兩年來新低。

根據路透社在9月1日至6日所做的調查，外匯策略師認為新興市場貨幣恐怕還有得跌。他們預期幾乎所有近來受到重創的新興市場貨幣在未來三個月可能進一步走弱，在最好的情況下，或許能持穩某個區間。

法國興業銀行新興市場策略主管Phoenix Kalen表示，新興貨幣匯率仍將經歷一段劇烈波動的時期，直到美元達到高峰。過去一個月來，市場對於聯準會將大幅升息的預期再度升高，與此同時，全球增長情勢持續惡化，再加上中國經濟放緩加劇了新興市場貨幣面臨的諸多挑戰。

就美國以往的緊縮周期來看，新興市場央行往往都會試圖趕上或超越聯準會的升息步伐，但這次情況不同，這使得新興市場貨幣承受巨大的貶值壓力，印度盧比和菲律賓比索兌美元都跌至歷史新低。

在受訪的分析師當中，有將近四分之三認為新興市場貨幣兌美元將在未來三個月內下跌，亦有少數分析師預期新興市場貨幣將大幅下跌。

外匯分析師並警告，今年已貶值約9%的人民幣對新興市場貨幣的影響更甚以往，且可能對其未來一年新興市場貨幣的走勢造成深遠的影響。

ING外匯策略師Francesco Pesole表示，聯準會不會是美元持續走強的唯一因素，新興市場貨幣仍然受到人民幣走軟的影響。除非中國推出一些大規模財政激勵措施或放棄其清零防疫政策，否則新興市場貨幣的表現將持續低迷。

與其他新興市場貨幣相比，南非蘭特（rand）的前景相對樂觀。預期高收益的蘭特將收復今年以來的大部分失土，一年內估將上漲約6%，升至16.30兌一美元。

土耳其里拉（lira）去年大貶44%，今年以來又跌了近26%。儘管該國8月通膨率漲破80%，但其央行仍然大幅降息。土耳其幣是今年以來表現最差的新興市場貨幣，預估未來12個月內將貶值約16%，報21.66兌一美元。

俄羅斯盧布（rouble）因資本管制措施而受到良好的支撐，在人為助漲下成為了今年全球表現最好的貨幣，但外匯分析師預期該貨幣未來一年將貶值至少15%，報71.00兌一美元。