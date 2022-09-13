美元今年強勢走升，且在市場預期美國聯準會（Fed）激進升息策略不變的背景下，美元料將持續走強，但頂尖經濟學家克魯曼（Paul Krugman）示警，聯準會激進升息將對全球造成嚴重損害，不應該只聚焦在通膨，同時也需要評估對全球經濟的衝擊。

聯準會緊縮貨幣政策促使美元強勢走升，美元指數在上周五（9日）觸及109，而其他貨幣則持續下跌。諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在《紐約時報》專欄指出，儘管美元走升的部分原因是聯準會收緊貨幣政策，歐洲央行也調升相似幅度的利率，但美元仍是導致歐元下跌的主因。

克魯曼表示，這很大程度是建立在美元作為主導貨幣的歷史，這使其在外匯市場上難以被推翻。雖然美國占全球GDP比重已由1960年的40%來到約25%，但全球貿易仍以美元計價為便。

克魯曼說，當一種貨幣確立其主導地位，這種地位通常會延續。美元是最多人使用的貨幣，全球貿易也多以美元計價，這使美元交易、借貸會更加便宜，融資的低成本也鼓勵以美元結算。

而這種趨勢也表現在債務和股票上，世界大部分債務以美元計價，且相對歐元區股票是以國家或地區區分，這使美國股票相對前者而言更吸引國際投資人。這一切解釋美元對其他國家資產負債表巨大的影響力，部分經濟學家開始認為，聯準會升息前，必須考量全球經濟的健康狀況。

克魯曼則對此抱持疑慮，聯準會十分擔憂通膨對美國經濟造成根深蒂固的影響，他認為聯準會不會聽起這方面的建言，「這種隱憂會主導一切，直到通膨明顯下滑的跡象出現」。

克魯曼強調，美元走強將衝擊全球經濟以外，由於美元為全球主要儲備貨幣，聯準會緊縮貨幣政策對其他經濟體央行也會帶來嚴重的影響，「聯準會不應僅著眼抑制通膨，同時也需評估對全球經濟的衝擊」。