關於市場、聯準會、經濟走向和所有隨之而來的風險，現在可說是百家爭鳴、各有看法。CNBC分析指出，如何看待這個熊市其實有一種更好、更簡單的方法。

首先，目前沒有任何有意義的正面跡象表明熊市已經結束。

其次，要開始新的周期性或長期牛市，必須先滿足以下幾個條件：

聯準會必須完成其緊縮周期。

技術面需要重新測試6月低點。

觸底前先看到動能低點（6月），通常隨之而來的是價格低點。

被視為市場恐慌指標的VIX指數應飆破40 ，這是最後僅存的多頭棄械投降的跡象。

目前，這些條件都沒有達到。

聯準會仍在升息，本周可能第三度升息75個基點，部分知名經濟學家預期央行可能在本周會議一舉升息100個基點。

大盤還沒有重新測試低點，VIX指數也沒有呈現通常在認賠殺出（capitulation）底部出現時才會有的恐慌程度。

知名技術分析師John Bollinger曾表示在股市觸底的過程中，首先會先看到動能低點（momentum low ），然後是熊市反彈（bear market rally），最後是價格低點浮現，此時主要指數以低量帶出動能低點，然後在某種催化劑的觸發下展開新一輪牛市。簡而言之，要滿足所有上述條件，然後重新開始。

由此推斷，市場似乎還未完成打底，這個熊市可能還沒有要結束的意思。儘管如此，長線投資人仍應堅守自己的紀律，並善用熊市帶來的機會，因為總有一天熊市會在出乎意料和無法預料的情況下突然結束。(2-2)