依中央氣象局的預報資料顯示，強烈颱風軒嵐諾持續向台灣逼近，不少民眾都期待這波颱風能為基隆北海岸的旱象解套。水利署十河局及自來水公司均表示，已完成颱風來襲前的準備，水利署也提醒，由於集水區缺水已久，若發生短延時強降雨，可能導致原水濁度上升。

基隆市8月31日傍晚開始，便陸續降雨，但自來水公司一區處副處長李基城表示，截至9月1日中午為止，集水區的降雨仍不如預期，對旱象並沒有太多的助益。期待接下來的颱風外圍環流，能為基隆及北海岸地區帶來較大降雨。

水利署表示，軒嵐諾颱風對台灣中部以北地區的威脅性較高，由於日前抽取深潭水，貢寮堰有數台由水利署支援的移動式抽水機正在運作，若颱風開始降雨，抽水機將俟機撤離。但水利署提醒，由於長期無雨土壤乾燥，驟雨恐造成土壤沖刷，也提醒可能會導致原水濁度上升。

水利署第十河川局指出，因應軒嵐諾颱風逐漸接近台灣北部，已全面完成施工中工程檢查，請工務所督促廠商加強防汛整備，依防汛計畫成立防汛搶險隊，備妥防汛措施，預為安排調度防汛人力、器材及機具設備，力求將災害損失降到最低。

另外，十河局也表示，員山子分洪設施、龍壽滯洪池等均已颱洪前防汛檢查及閘門啟閉測試。除提前加強防汛整備外，也呼籲新北市、基隆市、北海岸地區嚴防強風豪雨，河邊較低窪地區要慎防淹水，避免受災。

至於這次颱風是否能夠解決基隆北海岸地區的旱象，自來水公司表示，還有待進一步觀察後續的降雨狀況及雨量，也已做好相關的準備，希望能夠確保民眾用水。