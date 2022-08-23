證交所董事會 通過精聯、圓裕及芯鼎上市案 19:112022/08/23 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 證交所今（23）日召開董事會，通過精聯（3652）、圓裕（6835）及芯鼎（6695）三家上市案。 若後續一切承銷作業順利，這三家公司可望在今年第四季上市掛牌。 中福、如興未申報Q2財報 18日起恐暫停買賣 證交所董事長林修銘 積極溝通 引外資回流台股 證交所審議通過芯鼎股票上市案 #精聯 #芯鼎 #圓裕 #證交所 #上市案 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 如興18日停牌 證交所持續監控營運資料 19:492022/08/16 財經 《證交所》創新板股票合格投資人資格 自然人財力證明降至500萬元 15:222022/08/11 財經 永豐餘子公司永道通過釋股案 上市計畫跨大步 19:342022/08/15 財經 新世紀、華上淨值為負數 9/26下市 19:472022/08/16 財經 如興18日起暫停買賣 證交所祭強化監理措施 16:552022/08/16 財經 《證交所》圓裕明天上市審議 08:082022/08/09 財經 證交所防範金融詐騙教戰守則之3－八不技巧 防堵金融詐騙 04:102022/08/23 證券．權證 芯鼎上市案 證交所審議通過 04:102022/08/09 證券．權證 證交所防範金融詐騙教戰守則之－五種常見套路要當心 04:102022/08/11 證券．權證 第一家創新板獨角獸錼創-KY明掛牌 證交所三招預熱 19:372022/08/17 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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