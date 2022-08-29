美國聯準會對升息再展現鷹派立場，通膨續增溫，衝擊消費力道使全球最大市場美國零售庫存堆積，美國和全球經濟蒙上陰影，亞股全倒，台灣今（29）日股匯雙殺。台股盤中重挫逾4百點，失守萬五、月、季線。 證交所呼籲投資人，短期內股市波動難免，但中長期投資應關注基本面，證交所亦將持續密切關注國際局勢對市場之影響，倘股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關指示，執行相關穩定市場措施。

證交所發布新聞稿指出，近期受到美國聯準會(Fed)貨幣政策轉趨鷹派、經濟前景憂慮及國際資金流動等因素影響，國際股市波動劇烈，連帶影響台股表現。證交所提醒投資人應理性看待近期行情變化，尤其上市公司今年以來表現仍屬優異，公司治理品質持續提升，投資人毋須過度恐慌。

證交所表示，台灣上市公司近期營收獲利持穩成長。經統計，上市公司今年上半年營收達18兆1441億元、年增14.21％，且111年上半年度稅前淨利達2兆3120億元，年增24.55％。此外，7月份亦表現優異，上市公司7月營收總計3兆3098億元、年成長6.81％，且累計1至7月營收總計23兆573億元、年成長10.05％，其中共633家上市公司呈現營收成長，比重逾65％，顯示上市公司基本面仍穩健且營收表現維持動能。

櫃買中心也以新聞稿表示，近期上櫃公司財務業務表現穩健，有基本面作為支撐，投資人面對近期市場波動，仍應保持理性，無須過於恐慌，宜關注公司基本面資訊審慎評估；櫃買中心亦將密切關注國際政經情勢以及對櫃買市場之影響，確保上櫃公司重大資訊即時透明公開。

櫃買中心指出，今年上半年全體上櫃公司稅前淨利1649億元較去年同期增加251億元、增幅為18％。此外，上櫃公司今年1至7月累計營收為15865億元，亦較去年同期成長約7.41％。在上櫃公司現金殖利率方面，超過10％以上者有28家；5％至10％者有214家；2％至5％者有225家，整體上櫃市場平均現金股利殖利率達3.56％。