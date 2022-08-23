莫斯科證券交易所周一宣布，禁止使用美元作為抵押品為交易進行擔保。目前俄羅斯正試圖降低對西方國家的貨幣依賴。
交易所在其網站公告，新政策將在8月29日起生效。網站並沒有透露進一步細節。
在八月稍早時，該俄國最大證交所表示，將把美元抵押品比例從50%限縮到25%以內。
俄羅斯政府對於個人和企業持有「不友善」國家的貨幣感到擔憂，呼籲民眾將貨幣轉換到其它替代貨幣。
自俄羅斯在2月入侵烏克蘭以來，美國及西方盟友已經對俄國實施多輪的制裁，包括對俄國大型銀行和普丁的制裁。
莫斯科證券交易所周一宣布，禁止使用美元作為抵押品為交易進行擔保。目前俄羅斯正試圖降低對西方國家的貨幣依賴。
交易所在其網站公告，新政策將在8月29日起生效。網站並沒有透露進一步細節。
在八月稍早時，該俄國最大證交所表示，將把美元抵押品比例從50%限縮到25%以內。
俄羅斯政府對於個人和企業持有「不友善」國家的貨幣感到擔憂，呼籲民眾將貨幣轉換到其它替代貨幣。
自俄羅斯在2月入侵烏克蘭以來，美國及西方盟友已經對俄國實施多輪的制裁，包括對俄國大型銀行和普丁的制裁。
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