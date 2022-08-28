美國聯邦調查局（FBI）才在維安有疑慮的川普佛州海湖俱樂部（Mar-a-Lago）搜出白宮機密文件，如今海湖莊園再爆出有烏克蘭女子假扮名媛多次進出莊園參加活動，甚至與川普合照。
綜合英國《衛報》（The Guardian）、《紐約郵報》（New York Post）、「富比世」（Forbes）報導，「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（Organized Crime and Corruption Reporting Project）26日披露，FBI及加拿大政府正在調查一名多次出入海湖莊園的假名媛。
這名33歲女子本名為雅申琪申（Inna Yashchyshyn），不過她謊稱自己名為安娜‧羅斯柴爾德（Anna de Rothschild），為掌控跨國金融機構羅斯柴爾德銀行（Rothschild & Co）的羅斯柴爾德家族的女繼承人，於2021年多次使用假身份證進出海湖莊園參加活動。
FBI及加拿大調查發現，雅申琪申一共持有2本以安娜‧羅斯柴爾德為名的護照，她還有一張佛州駕照，駕照地址為一幢她不曾住過的價值1300萬美元邁阿密海灘豪宅。
據悉雅申琪申向其他會員聲稱自己在摩洛哥長大，談論家族持有的葡萄園等，不過她實際上出生自烏克蘭的俄語家庭，父親是一名卡車司機，曾擔任佛州慈善機構「慈悲聯合之心」（United Hearts of Mercy）會長，她假扮的安娜‧羅斯柴爾德實際上並不存在。
目前尚不清楚雅申琪申是何時入境美國、出入海湖莊園多少次，不過據信她和包括川普兒子小唐納的未婚妻季伏爾（Kimberly Guilfoyle）、川普前競選顧問蕾恩（Caroline Wren）等多名川普密友相當熟，她甚至曾和川普本人及共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）合照過。
雅申琪申的謊言是在今年3月首度被戳破，一名佛州音樂宣傳表示安娜‧羅斯柴爾德是假身份。
身份被揭穿後，雅申琪申辯解從未聲稱自己是羅斯柴爾德家的人，還稱自己是前俄羅斯事業夥伴的受害者。
雅申琪申口中的事業夥伴是44歲的俄裔富豪、「慈悲聯合之心」創辦人塔森科（Valery Tarasenko），塔森科表示，雅申琪申前往海湖莊園是為了建立人脈和帶來業務量，雅申琪申則指控被塔森科詆毀，指出有關她假扮身份的情事都是塔森科捏造的。
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