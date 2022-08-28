巴爾幹半島國家蒙特內哥羅總理亞伯索維契（Dritan Abazovic）宣布，政府部門今天遭受大規模網路攻擊；據該國國防部長，網攻背後的主嫌就是俄羅斯。

法新社報導，亞伯索維契晚間表示，包括財政部在內等多個政府機構的電腦系統已「受到感染」，身為北大西洋公約組織（NATO）成員國的蒙特內哥羅已要求盟國提供協助，避免損失擴大。

亞伯索維契並未證實本次網攻的來源，但國防部長指出，本次網攻「性質非常複雜，不可能是由個人所發動」，而俄羅斯正是幕後黑手。

擁有62萬人口的蒙特內哥羅宣布支持歐洲聯盟（EU）對俄羅斯入侵烏克蘭的制裁後，莫斯科於3月將該國加入其「敵國」名單。

據報導，蒙特內哥羅「所有必要基礎設施」都面臨風險，包括電力和供水系統，發電廠已轉為手動操作。

這是近期內針對蒙特內哥羅政府機構的第二波網路攻擊。（譯者：施施）1110828